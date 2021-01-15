أخبار عاجلة

أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية في مركز الغنايم بأسيوط

Print
صور.. استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية في مركز الغنايم بأسيوط صور.. استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية في مركز الغنايم بأسيوط

مصراوي Masrawy

02:23 م الجمعة 15 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، أنه جرى استبدال أسلاك الجهد المتوسط، التي تمثل خطورة على المواطنين وتحويلها إلى كابلات أرضية، بقرية العزايزة بمركز الغنايم، بطول 1.100 كم .

وأوضح خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، أنه جرى متابعة تنفيذ خطة استبدال خطوط الكهرباء الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقرية العزايزة بطول 1.100 كم، لرفع مستوى الأداء والحفاظ على سلامة المواطنين، لافتا إلى التنسيق مع هندسة الكهرباء بالمركز لمتابعة الأعمال واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية