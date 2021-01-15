صور.. استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية في مركز الغنايم بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، أنه جرى استبدال أسلاك الجهد المتوسط، التي تمثل خطورة على المواطنين وتحويلها إلى كابلات أرضية، بقرية العزايزة بمركز الغنايم، بطول 1.100 كم .

وأوضح خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، أنه جرى متابعة تنفيذ خطة استبدال خطوط الكهرباء الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقرية العزايزة بطول 1.100 كم، لرفع مستوى الأداء والحفاظ على سلامة المواطنين، لافتا إلى التنسيق مع هندسة الكهرباء بالمركز لمتابعة الأعمال واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.