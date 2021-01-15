محافظ أسيوط: استلام 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا - صور

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، أنه جرى استلام 37 مدرسة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذا لخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، لاستعراض معدلات التنفيذ في إنشاء المدارس التابعة لمبادرة حياة كريمة.

وأوضح محافظ أسيوط إن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجا بتكلفة تبلغ 288 مليون و939 ألف جنيه، بإجمالي 883 فصلا دراسيًا جرى استلام 37 مدرسة منها بتكلفة 183 مليون و620 ألف جنيه بواقع 553 فصل دراسي منهم 16 مدرسة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، و21 مدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية.

كما يجري العمل في 24 مدرسة بتكلفة 105 مليون و531 ألف جنيه بإجمالي 282 فصل دراسي وجاري طرح 5 مدارس أخرى بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 68 فصل دراسي.