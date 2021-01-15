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تضم غرف عناية مركزة.. محافظ بورسعيد يتفقد سيارات الإسعاف الجديدة

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تضم غرف عناية مركزة.. محافظ بورسعيد يتفقد سيارات الإسعاف الجديدة تضم غرف عناية مركزة.. محافظ بورسعيد يتفقد سيارات الإسعاف الجديدة

مصراوي Masrawy

02:13 م الجمعة 15 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، 11 سيارة اسعاف جديدة مقدمة من هيئة الإسعاف المصرية من طراز مرسيدس، ومجهزة بأحدث الأجهزة للتعامل مع جميع الحالات.
وأشار المحافظ، خلال تفقده السيارات، إلى أن جميع سيارات الاسعاف الجديدة مجهزة بكافة الامكانات من أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة صدمات كهربائية و"مونتيورز"، وأجهزة شفط عبارة عن غرفة عناية مركزة متنقلة، بالإضافة إلى جميع الأجهزة الأساسية المتواجدة بسيارة الاسعاف.
وأكد على أنه جرى تدريب جميع الأطقم الأطبية على كيفية الاستخدام الأمثل لهذة السيارات، والتعامل مع جميع الحالات.

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