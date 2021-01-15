فاجأتنا "الأمانة" بالنقل.. أصحاب محال بـ"سوق تبوك الدولي": أمهلونا سنة

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قالوا لـ"سبق": ملتزمون مع "ريادة" بمبالغ مالية.. وعلينا نفقات أسرنا وإيجارات

طالب عدد من المستثمرين وأصحاب المحال التجارية بالسوق الدولي بتبوك، من الأمانة بإعطائهم مهلة لمدة عام لتصحيح أوضاعهم قبل النقل للموقع الجديد.

وقالوا لـ"سبق"، إن الأمانة لم تقم بإشعارهم قبل النقل بوقت كافٍ، ليستطيعوا تدبير أمورهم، خاصة أن بعضهم ملتزمون مع صندوق ريادة ومطالبين بمبالغ شهرية، وبالتالي لا يستطيعون الإيفاء بإلتزاماتهم خلال الفترة المقبلة ويحتاجون لعام كامل لتدبير هذه الأمور، كما أن هذه المحال تعد المصدر الوحيد لدخلهم، وبالتالي إيقاف العمل بشكل مفاجئ سيجعلهم عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بإيجارات منازلهم وتأمين التزامات أسرهم.

وأوضح المستثمرون، أنه إذا تم النقل حالياً للمحلات الجديدة فسوف يتكبدون خسائر كبيرة، وقالوا: "بعض الشركات الموردة قمنا بالالتزام معها بمبالغ كبيرة بعضها يتجاوز المليون ريال؛ كما أن المحال الجديدة التي سوف ننقل إليها كما زعمت الأمانة لا تكفي الجميع ويحتاجون لأضعاف أضعافها".

يُشار إلى أن المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك و‏‏مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، مراد السرحاني، قال لـ"سبق"، في خبر سابق؛ إنه تم تجهيز مقر جديد ومناسب للنشاط، كما تم التنسيق مع أصحاب المحلات لإنهاء إجراءات النقل للمقر الجديد، موضحاً أنه يمكن التقديم عبر وكالة الاستثمار بالأمانة.

وأضاف "السرحاني" أنه سوف يتم تجهيز المقر القديم؛ حيث إنه أصبح غير ملائم للمواصفات الإنشائية وكذلك مواصفات الأمن والسلامة، وسبق أن وقع فيه الكثير من الحرائق.

يُذكر أن السوق الدولي تم افتتاحه قبل أكثر من ٣٠ عاماً، وهو سوق يتضمن عدداً من المحال التجارية، ويمارس فيه بيع وشراء الأثاث المستعمل كما يمارس فيه بيع مختلف البضائع.