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سقط في الترعة منذ أسبوع.. محافظ الشرقية يوجه إدارة الري بالبحث عن جثمان شاب

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سقط في الترعة منذ أسبوع.. محافظ الشرقية يوجه إدارة الري بالبحث عن جثمان شاب سقط في الترعة منذ أسبوع.. محافظ الشرقية يوجه إدارة الري بالبحث عن جثمان شاب

مصراوي Masrawy

01:50 م الجمعة 15 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بتكثيف أعمال تطهير ورفع ورد النيل والمخلفات من مياه ترعة الإسماعيلية، والمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن جثمان شاب ضحية حادث انقلاب سيارة نصف نقل في مياه الترعة من أعلى كوبري "الزوامل" ببلبيس منذ أسبوع.

وأوضح المحافظ، أن فرق قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بالشرقية تواصل أعمال البحث عن الجثمان حتى الآن، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن حالة وفاة وإصابة 4 آخرين، جرى انتشال السيارة والمتوفى من المياه وإنفاذ 3 من المصابين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الرابع، والذي جرفته المياه بعيدًا ولم يتم تحديد موقعه حتى الآن.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل خضراء اللون في ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبري الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وجرى انتشال السيارة وشخصين مصابين بكدمات وجروح وجثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة في مياه الترعة.

وتبين إصابة: عبدالله السيد محمد سالم دياب، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفقدان شقيقه "محمد" 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية نظم معلومات، وإصابة صلاح محمد أحمد دياب، 45 سنة، عامل، ووفاة شقيقه "محمد" 54 سنة، فلاح.


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