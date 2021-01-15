غدًا.. قطع الكهرباء عن وحدات محلية في مركز أبو كبير بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المدينة، عن قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات، غدًا السبت، عن مناطق ووحدات محلية متفرقة بالمركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لموزع كهرباء الشهداء الجديد بجزيرة الشيخ.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من الثامنة صباحًا، ولمدة 5 ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزع، فيما تتأثر بالانقطاع أغلب القرى التابعة للوحدات المحلية ببني عياض والرحمانية.