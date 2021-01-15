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تعطل بسبب شجرة.. فتح الطريق الصحراوي في الإسكندرية بعد توقفه لساعات

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تعطل بسبب شجرة.. فتح الطريق الصحراوي في الإسكندرية بعد توقفه لساعات تعطل بسبب شجرة.. فتح الطريق الصحراوي في الإسكندرية بعد توقفه لساعات

مصراوي Masrawy

01:38 م الجمعة 15 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أعادت إدارة العامة للمرور فتح طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك بعد إغلاقه فجر اليوم الجمعة إثر سقوط شجرة ضخمة عطلت عمل حارتين بالطريق عن الخدمة.

من جانبه قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه بمجرد ورود تلك المشكلة قد تم تكليف مدير الطرق والمرافق والإدارات المعنية بإزالة تلك الشجرة التي سقطت بنهر الطريق الصحراوي عند مسجد أبو ستة بمنطقة مرغم وأدت إلى خروج حارتين من الخدمة.

وأشار رئيس حي العامرية أول، في بيان له، أنه جرى على الفور إزالة كافة الأجزاء وتنظيف الطريق، قبل إعادة فتحه مجددا أمام حركة السيارات.

وأضاف الشيخ، أن تلك الاعطال تكون طبيعية وخارجة عن سياق العمل البشري، وبمجرد حدوثها يتم التعامل معها سريعاً لعودة سير حركة المرور في الطريق الصحراوي الذي يعد شريان حركة في الإسكندرية لزوارها من الخارج أو الراحلين منها، بالإضافة إلى حركة السيارات الكبرى في تلك المنطقة الصناعية التي تزداد فيها حركات السيارات النقل بمختلف أنواعها.

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