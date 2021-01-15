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"تمثال من الفوم والجبس".. القصة الكاملة لواقعة "تميمة " التي هزت السوشيال ميديا

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"تمثال من الفوم والجبس".. القصة الكاملة لواقعة "تميمة كأس العالم" التي هزت السوشيال ميديا "تمثال من الفوم والجبس".. القصة الكاملة لواقعة "تميمة " التي هزت السوشيال ميديا

مصراوي Masrawy

01:45 م الجمعة 15 يناير 2021


كتب - محمد شعبان:

ضجة كبيرة وهجوم عنيف خلال الساعات الماضية شنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات السوشيال ميديا فيما وصفوه بـ "تحطيم تميمة لليد" التي تستضيفها أرض الكنانة في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتميمة زعموا أنها نتيجة أعمال تخريب على يد مجهولين.

سرعان ما تسارعت مواقع إخبارية لنقل الصور زاعمين تحرير محضر بالواقعة وتشكيل فريق بحث تابع لمديرية أمن الجيزة دون التحقق من حقيقة الأمر باحثين عن اللهث وراء "الترند".

مفاجآت بالجملة كشفتها مصادر مسؤولة أولها ان التميمة مصنوعة من "الفوم والجبس" تم تركيبها بأحد الميادين بحدائق أكتوبر قبل انطلاق البطولة بيوم -أي قبل 3 أيام من الآن-.

وأشارت المصادر إلى أن رياح شديدة ضربت البلاد حينها خاصة المدن ذات الظهير الصحراوي مثل "6 أكتوبر"، ما نتج عنه سقوط التميمة من مكانها وتحطمها.

ثان المفاجآت أن الشركة رفعت التميمة ووضعتها داخل أحد مخازنها بسبب عدم إمكانية تصليحها مرة أخرى نافية تحطيمها بالأساس مؤكدة "الرياح كانت شديدة فوقعت على الأرض.. اتكسرت لأنها مصنوعة من مواد هشة".

وفسرت المصادر ما تداولته بعض المواقع صباح اليوم حول تطيم التميمة بأن عاملين بالشركة التقطوا صورا للتميمة داخل المخزن ونشروها عبر صفحاتهم الشخصية فسارع بعض الصحفيين لنقلها دون التحقق من حقيقة الأمر.

وطالبت المصادر وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع إلى الجهات المسؤولة للحصول على المعلومات الصحيحة منعا لإثارة الرأي العام.

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