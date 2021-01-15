أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

هجرة غير شرعية وبضائع أجنبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

Print
هجرة غير شرعية وبضائع أجنبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي هجرة غير شرعية وبضائع أجنبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

11:37 ص الجمعة 15 يناير 2021

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع - ملابس، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 182 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم"الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية