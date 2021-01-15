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كورونا.. تسجل 555 وفاة و24715 إصابة جديدة

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كورونا.. روسيا تسجل 555 وفاة و24715 إصابة جديدة كورونا.. تسجل 555 وفاة و24715 إصابة جديدة
خلال الـ24 ساعة الماضية.. 12818 حالة في إندونيسيا

كورونا.. روسيا تسجل 555 وفاة و24715 إصابة جديدة

سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 555 حالة وفاة و24715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة في روسيا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 64495 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3520531 إصابة.

إندونيسيا
سجّلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 882418 حالة.
وأفاد الفريق الحكومي المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 بأن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 25484 وفاة بعد تسجيل 238 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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