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موفدان أمميان جديدان إلى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان

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موفدان أمميان جديدان إلى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان موفدان أمميان جديدان إلى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان

مصراوي Masrawy

01:33 م الجمعة 15 يناير 2021

عواصم أفريقية- (أ ف ب):

ستُصبح الغينية بينتو كيتا والجنوب إفريقي نيكولاس فينك هايسوم على التوالي موفدين للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، وفق ما أفادت الأمم المتحدة الخميس.

في الكونغو الديموقراطية، سينبغي على الممثلة الأممية الجديدة التي أعلنت المنظمة تعيينها رسمياً، إدارة إحدى أهمّ وأصعب عمليات قوات حفظ السلام في العالم.

وكانت بينتو كيتو المولودة العام 1958، حتى الآن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، بعدما شغلت منصب مساعدة في عمليات حفظ السلام (2017). وانضمّت إلى الأمم المتحدة العام 1989 وشغلت خصوصاً مناصب في دارفور (2015) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وستخلف في فبراير الجزائرية ليلى زروقي التي عملت على مدى ثلاث سنوات في الكونغو الديموقراطية. وأفاد دبلوماسيون أن منصب الموفد إلى هذا البلد شاقّ ومتعب إلى حدّ كبير.

وصادق مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين نيكولاس فينك هايسوم موفداً في جنوب السودان ليحلّ محلّ النيوزيلندي ديفيد شيرر، بحسب دبلوماسيين.

وعمل هايسوم المولود العام 1952 لحساب الأمم المتحدة في ملفي السودان وجنوب السودان وأيضاً في الصومال حيث تمّ طرده العام 2019 بسبب توجيه له اتهاماً بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وعمل أيضاً خلال مسيرته المهنية في أفغانستان (2012-2016) وفي العراق (2005-2007).

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