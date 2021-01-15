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وزيرة البيئة تتفقد عددًا من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة

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وزيرة البيئة تتفقد عددًا من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة وزيرة البيئة تتفقد عددًا من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:47 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد نصار:
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددًا من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، حيث تفقدت الوزيرة موقع التخلص من مخلفات الهدم والبناء خلف كلية هندسة حلوان لمتابعة سير العمل به، ومدى الالتزام بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات.
وأوضحت الدكتورة ياسمين أن الموقع الممتد على مساحة ١٠٠ فدان هو محجر مستنفذ بعمق يتراوح بين ١٠ أمتار إلى ٢٠ مترًا، يستقبل مخلفات الهدم والبناء والحفر للتخلص منها بطريقة مناسبة تحافظ على المظهر الحضاري وتحد من المشكلات البيئية التي قد تنجم من تراكم تلك المخلفات.
ووجهت الوزيرة خلال الزيارة بضرورة الالتزام اتباع الإجراءات الآمنة؛ للتخلص من تلك المخلفات، والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمتابعة الدورية لسير العمل، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الآمنة لغلق الموقع بعد انتهاء فترة استخدامه.
وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد لتفقد مدفن العبور، حيث تابعت سير العمل بالموقعين المحكومين للتخلص الآمن من مخلفات القاهرة والقليوبية، ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة للتحكم والسيطرة ومنع أي اشتعالات قد تحدث، وإجراء أعمال التغطية اللازمة.
وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع محافظي القاهرة والقليوبية لمناقشة أوضاع مواقع الدفن ومتطلبات العمل بها من معدات، وإجراءات المتابعة وإحكام السيطرة لضمان التخلص الآمن من المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.0

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