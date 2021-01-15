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"العثيمين" يدين إطلاق الحوثي 3 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة

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"العثيمين" يدين إطلاق الحوثي 3 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة "العثيمين" يدين إطلاق الحوثي 3 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة
"التعاون الإسلامي" تؤيد إجراءات التحالف ضد اعتداءات الميليشيا

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، في بيان اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي

الإرهابية ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية ، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد "العثيمين" تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها

ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "المفخخة" والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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