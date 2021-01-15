وزير الآثار يفتتح معبد إيزيس بأسوان بعد الانتهاء من مشروع ترميمه

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مصراوي Masrawy

مصراوي

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحضور الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الاعلى للآثار، وممثلي غرفة المنشآت الفندقية، الجمعة، معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

واستمع الحضور إلى شرح مفصل من إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، عما تم من أعمال لتطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية.

و تم عمل QR code لتحويل الزائر علي صفحة معبد إيزيس علي الموقع الالكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه.

وشملت أعمال ترميم المعبد ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

يأتي هذا الافتتاح ضمن فعاليات إطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر والذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور ٥٠ عاما على بناء السد العالي.

تم اكتشاف معبد إيزيس عام ١٨٧١م ويبلغ طوله حوالي ١٩م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه. بُني من الحجر الرملي وله بابان، الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.

جدير بالذكر أن مبادرة "ارتقاء ٢٠٢٠/٢٠٢١" تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين فى ٢٠ موقع أثرى ومتحف بمختلف المحافظات السياحية لتقديم أفضل تجربة للزيارة والخدمات المقدمة، يأتي ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص من الشركات والبنوك الوطنية كرعاة إيماناً منهم بمسئوليتهم المجتمعية ورغبتهم فى دعم مشروعات التطوير، عن طريق لائحة الرعاية التجارية التي أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.