محافظ الشرقية: فض 13 حفل زفاف وتغريم 30 مواطنًا لمواجهة كورونا

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الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فض 13 فرح شعبي وغلق ستوديو تصوير وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة مكبرة أسفرت عن مصادرة 17 شيشة وتشميع مقهى مخالف، بالإضافة إلى فض 3 أفراح وتجمع كبير في ستوديو تصوير خارجي أسفل كوبري الصدر، فضلًا عن تغريم 20 مواطنًا، داخل كافتريا، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وفض افتتاح مطعم بدون تراخيص من الجهات المختصة.

وأغلقت رئاسة حي ثان الزقازيق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة "فيلل الجامعة" وجرى تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما جرى فض 5 أفراح وتشميع مقهى ومصادرة 19 شيشة وتغريم 10 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية بمركز ديرب نجم.

وفي مركز بلبيس، جرى فض 3 أفراح وحفل آخر داخل قاعة زفاف وغلق القاعة، فيما أغلقت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد مقهى مخالف وصادرت 8 شيش، وجرى فض فرح شعبي بنطاق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.