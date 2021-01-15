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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتخطى 93 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتخطى 93 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتخطى 93 مليون

مصراوي Masrawy

01:05 م الجمعة 15 يناير 2021

يويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغت 93 مليون و 129 ألفا و114 إصابة حتى الساعة 0816 اليوم الجمعة بالتوقيت العالمى الموحد.
وأظهرت أحدث البيانات بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الوفيات وصل إلى مليون و994 ألفا و 441 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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