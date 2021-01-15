أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمريكا تدرج شاومي وشركات صينية أخرى على القائمة السوداء

Print
أمريكا تدرج شاومي وشركات صينية أخرى على القائمة السوداء أمريكا تدرج شاومي وشركات صينية أخرى على القائمة السوداء

مصراوي Masrawy

01:02 م الجمعة 15 يناير 2021

بكين - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة مزيدا من القيود على الشركات الصينية قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد .

وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة شاومي المصنعة للهواتف الذكية الصينية على القائمة السوداء من بين شركات أخرى أمس الخميس بسبب علاقات عسكرية مزعومة.

وتراجعت أسهم الشركة لاحقا بأكثر من 10 % في بورصة هونج كونج.

ونددت الصين بخطوة واشنطن اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "سيتخذ الجانب الصيني الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية".

وإجماليا، أضافت وزارة الدفاع الأمريكية تسع شركات صينية إلى القائمة. ويتعين على المستثمرين الأمريكيين بيع الأسهم في الشركات بحلول نوفمبر على أقصى تقدير.

وأدرجت وزارة التجارة في واشنطن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ثالث أكبر شركة نفط مملوكة للدولة في الصين أيضا على القائمة السوداء، مما يجعل قيام الشركات الأمريكية بأعمال تجارية مع الشركة أمرا أكثر صعوبة.

وفي ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودا على 60 شركة صينية أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شبكة عيون الإخبارية