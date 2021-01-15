أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعوديون يهجرون "واتساب" بإرادتهم خوفاً على خصوصياتهم

Print
السعوديون يهجرون "واتساب" بإرادتهم خوفاً على خصوصياتهم السعوديون يهجرون "واتساب" بإرادتهم خوفاً على خصوصياتهم
ذهبوا إلى بدائل أكثر أماناً

السعوديون يهجرون

في الوقت الذي أعلنت فيه شركة واتساب، تعديل الشروط الجديدة وربطها مع مالكة التطبيق "فيسبوك"، التي تتسبّب في انتهاك الخصوصية، سارع السعوديون إلى هجر الواتساب والبحث عن بدائل جديدة عبر مئات التطبيقات التي تقدم خدمات الواتساب وبالجودة ذاتها.
حالة القلق المتنامية تجاه سياسات الخصوصية أدّت إلى قيام بعض الجهات الحكومية إلى حظر التعامل مع التطبيق الذي أثار الجدل أخيراً، والاكتفاء بالبريد الرسمي، لأن الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات، خاصة الحكومية خيار لا يمكن التفريط أو المساس فيه.
السياسة الجديدة لمنصة واتساب أضعفت خصوصية المستخدمين بشكل كبير جداً عبر إتاحتها مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع الجهات الأخرى، وهو ما أفقد التطبيق جاذبيته كمنصة آمنة للاستخدام ودفع بالسعوديين، مثل مئات الملايين من المستخدمين إلى الذهاب إلى تطبيقات بديلة أخرى.
ورغم محاولات الشركة المالكة لـ "واتساب" لم الموضوع وتطمين المستخدمين، إلا أنها في موقف حرج لا تُحسد عليه، وهو ما يجعل السعوديين حذرين، مع عدم الاندفاع خلف تلك التطمينات الكاذبة التي تهدف إلى الحفاظ على قاعدتهم الشعبية.
ردة الفعل جاءت حول سياسة الخصوصية على تطبيقات المراسلة الفورية، بعد إعلان "واتساب" منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتباراً من الثامن من فبراير المقبل.
وتسمح السياسية الجديدة لـ"واتساب" بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات، وقوبلت التغيرات الجديدة بانتقادات واسعة، إذ اتهم معلقون التطبيق بانتهاك خصوصيتهم، واشتكى بعض مستخدمي التطبيق من تفعيل شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع على تفاصيلها.
ونشر كثيرون منشورات عبر منصّات التواصل الاجتماعي قائمة تطبيقات قالوا إنها "تتمتع بخاصية تشفير قوية وتراعي الخصوصية كتطبيق "سيجنال"، "تيليجرام"، وغيرهما.واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

جامعة الملك سعود تكلف "نوف العنزي" بوصفها أول طبيبة لقيادة مركز للقلب بالسعودية

جامعة الملك سعود تكلف "نوف العنزي" بوصفها أول طبيبة لقيادة مركز للقلب بالسعودية

"السعودية للكهرباء" تكرِّم مجلس إدارتها السابق تقديرًا لإنجازاته خلال 3 سنوات

"السعودية للكهرباء" تكرِّم مجلس إدارتها السابق تقديرًا لإنجازاته خلال 3 سنوات

شبكة عيون الإخبارية