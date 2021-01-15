أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دراسة: المناعة بعد الإصابة بكورونا يمكن أن تستمر لأشهر

Print
دراسة: المناعة بعد الإصابة بكورونا يمكن أن تستمر لأشهر دراسة: المناعة بعد الإصابة بكورونا يمكن أن تستمر لأشهر

مصراوي Masrawy

12:58 م الجمعة 15 يناير 2021

برلين - (د ب أ):

أظهرت دراسات حديثة أن الشخص الذي تعافى من الإصابة بكورونا يمكن أن تظل لديه مناعة من إعادة الإصابة بالفيروس لأشهر.

وتمكن باحثون من الولايات المتحدة على سبيل المثال من اكتشاف أجسام مضادة لعنصر هام من الفيروس - يسمى بروتين الحسكة (Spike-Protein) - في الدم بعد أكثر من ستة أشهر من الإصابة، حسبما نشروا في دورية "ساينس".

وخلصت دراسة من إنجلترا إلى أن مرض "كوفيد-19" يوفر مناعة مؤكدة من الفيروس لمدة خمسة أشهر على الأقل. ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن الأشخاص المحصنين يمكنهم أيضا نقل الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه لا تتوفر حاليا دراسات طويلة المدى حول المناعة من الفيروس حتى الآن، لأن الفيروس لم يكن موجودا منذ فترة طويلة.

وتعتبر الاستجابة المناعية بعد الإصابة بكورونا مسألة معقدة، حيث أوضح الأمين العام للجمعية الألمانية لعلم المناعة، كارستن فاتسل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدد الأجسام المضادة التي تتكون لدى الشخص المصاب يرتبط عادة بشدة الإصابة. وذكر فاتسل أن أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض على سبيل المثال غالبا ما ينتجون أجساما مضادة قليلة أو لا ينتجونها على الإطلاق.

وأشار فاتسل إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تفقد الحماية المناعية فعاليتها بمرور الوقت بسبب انخفاض عدد الأجسام المضادة، موضحا أنه لا يمكن الجزم بالفترة التي يصبح الأشخاص المصابون محصنين خلالها، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات التي أصيب فيها الناس بالمرض مرة ثانية، "لكن هذه استثناءات مطلقة".

ويشير معهد "روبرت كوخ" الألماني للسيطرة على الأمراض أيضا إلى أنه لا توجد حتى الآن إجابات نهائية للعديد من الأسئلة، موضحة أن الدراسات المتاحة حتى الآن توفر دلائل على أن إعادة العدوى ممكنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية