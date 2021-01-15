بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح بوغاز "الإسكندرية والدخيلة"

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الإسكندرية - محمد عامر:

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إعادة فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة والسفن بشكل آمن.

ووفقا لبيان صادر عن الميناء اليوم، فقد بلغت عدد السفن المتراكية على أرصفة الميناء والتي تمارس حاليا نشاط الشحن والتفريغ ٢٩ سفينة من بينهم ٤ سفن حاويات و٣ سفن بترول و٢٢ سفينة بضائع عامة فضلا عن ٢ سفينة على المخطاف الداخلي للميناء.

وأشار البيان، إلى أنه قد صدرت تعليمات لجميع الإدارات المعنية بالميناء بالمتابعة المستمرة للرصدات الجومائية تحسبا لأية تغيرات في شدة الرياح وارتفاع الأمواج قد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحركة الملاحة البحرية.

الجدير بالذكر انه مع بدء عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها فإنه من المتوقع تزايد معدلات التراكي ونشاط تداول البضائع خلال الساعات القليلة القادمة بنسب قياسية.