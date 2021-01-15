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تنفيذًا لتعليمات .. تفاصيل إنشاء 3 محطات كهرباء جديدة في شمال سيناء

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تنفيذًا لتعليمات السيسي.. تفاصيل إنشاء 3 محطات كهرباء جديدة في شمال سيناء تنفيذًا لتعليمات .. تفاصيل إنشاء 3 محطات كهرباء جديدة في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

12:46 م الجمعة 15 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

تستعد محافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة لإنشاء وافتتاح بعض المشروعات القومية التي تساهم في منظومة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بشكل عام، ومنها مشروع إنشاء 3 محطات كهرباء.

اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعلن إقامة 3 محطات كهرباء جديدة منها محطة كهرباء عملاقة داخل المحطة البخارية في العريش لضمان توفير الكهرباء وتغذية مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن الأعمال الجارية في إنشاء المحطات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بتكثيف العمل على ترسيخ منظومة التنمية الشاملة في المحافظة.

وأكد المحافظ، علي سرعة الانتهاء من إنشاء محطة الكهرباء بناء على توجيهات الرئيس، لإضافة طاقة كهربائية جديدة لدعم منظومة الكهرباء بالمحافظة بإقامة محطة ذات قدرات كبيرة لتعتبر بديلًا إضافيا وداعما للطاقة الموجودة، لافتًا إلى أن ذلك يتضمن 3 محاور، هى إنشاء محطة كهرباء بالمحطة البخارية بالعريش، ومحطة أخرى في الشلاق بالشيخ زويد، وخط كهرباء للربط بين المحطتين.

وقال المحافظ أن إجمالي الطاقة المستهلكة خلال عام 2019- 2020 بشمال سيناء بلغ 650 مليون كيلووات جاءت من خلال 12 محطة، هي: القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء".

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