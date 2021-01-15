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لأول مرة.. إقبال السيدات على "تدريبات السباكة" في مبادرة "مهنتك مستقبلك" بجنوب سيناء

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لأول مرة.. إقبال السيدات على "تدريبات السباكة" في مبادرة "مهنتك مستقبلك" بجنوب سيناء لأول مرة.. إقبال السيدات على "تدريبات السباكة" في مبادرة "مهنتك مستقبلك" بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:45 م الجمعة 15 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز وحدة التدريب المتنقلة، الخاصة بتدريب الشباب على مهن الخياطة والكهرباء والسباكة، والتي أطلقتها وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح .

وكشف مدير مديرية القوى العاملة في تصريح له اليوم الجمعة، أنه لأول مرة تتقدم 3 سيدات للتدريب على مهنة السباكة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السيدات الراغبات في التدريب على مهنة الخياطة 30 سيدة، و35 شخصًا تقدموا للتدريب على مهنة السباكة بينهم 3 سيدات، وتقدم 38 شخصًا للتدريب على مهنة الكهرباء.

وأكد أنه سيجري التدريب على دورات متتالية لتخفيض عدد المتدربين في كل قسم في الدورة الواحدة إلى 10 فقط، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وسيجري تسليمهم الكمامات والكحول، وتوقيع الكشف الطبي عليهم قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب خلال التدريب.

وأوضح مدير المديرية أن الدورة مدتها 30 يومًا، بمعدل 150 ساعة لمهنة التفصيل والخياطة، و60 ساعة تدريبية لمهن السباكة والكهرباء، ويقوم بالتدريب مدربين مؤهلين حاصلين لديهم خبرة على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعقد امتحان في نهاية كل دورة، وسيحصل المتدربون على شهادات اجتياز التدريب، ويحصل الفائز بالمركز الأول والثاني على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

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