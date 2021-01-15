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خلال الـ 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 22368 إصابة جديدة بكورونا و2417 إصابة بباكستان

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خلال الـ 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 22368 إصابة جديدة بكورونا و2417 إصابة بباكستان خلال الـ 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 22368 إصابة جديدة بكورونا و2417 إصابة بباكستان

خلال الـ 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 22368 إصابة جديدة بكورونا و2417 إصابة بباكستان

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 22368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1131 وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية في ألمانيا، أنه بذلك ارتفع مجموع الإصابات إلى مليونين و958 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 44994 وفاة.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 514338 حالة، منها 34169 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أنه سجّل 2072 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 469306 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفاً أنه سُجّلت 45 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10863 حالة وفاة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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