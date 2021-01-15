محافظ شمال سيناء: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بمحافظة شمال سيناء، على مستوى جميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لمجابهة موجة الطقس السىء المحتمل طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

أوضح المحافظ، أن شمال سيناء تشهد ظروفًا جوية غير مستقرة وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وموجة من البرودة والرياح، ما أثر على جميع مناحي الحياة اليومية في مختلف مدن المحافظة.

وصرح المحافظ، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة استعدت لمواجهة التقلبات الجوية ومتابعة الحالة الجوية باستمرار.

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية. وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.