صور.. وزير السياحة والآثار يفتتح معبد إيزيس بعد ترميمه

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أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

قال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن معبد إيزيس من أجمل المعابد المصرية، ولم يكن مفتوحا للزيارة، واستمر العمل فى ترميمه عامين، وشملت أعمال الترميم في معبد إيزيس ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ لمنع دخول الطيور مرة أخرى، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما جرى تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

كما تضمنت أعمال الترميم تحديد مسار الزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليها كما جرى إنشاء عدد مناسب من الحمامات وحجرات للتذاكر والمفتشين ورجال الحراسة.



وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد أن معبد إيزيس جرى اكتشافه عام 1871م، ويبلغ طوله حوالي 19م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الإلهة إيزيس وثالوث أسوان ( خنوم وساتت وعنقت ) ولم يكتمل بنائه، بُني من الحجر الرملي وله بابان، الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.