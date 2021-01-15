كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 513 إصابة جديدة و144 حالة بالصين

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خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71421 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1217 حالة وفاة.

الصين

سجلّت الصين 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 87988 إصابة، بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة.فيروس كورونا الجديد