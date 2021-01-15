أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 513 إصابة جديدة و144 حالة بالصين

Print
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 513 إصابة جديدة و144 حالة بالصين كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 513 إصابة جديدة و144 حالة بالصين
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 513 إصابة جديدة و144 حالة بالصين

سجّلت كوريا الجنوبية 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71421 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1217 حالة وفاة.

الصين

سجلّت الصين 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 87988 إصابة، بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

تسجيل 957 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات في الاردن

تسجيل 957 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات في الاردن

سلبية عينات 9 من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

سلبية عينات 9 من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

شبكة عيون الإخبارية