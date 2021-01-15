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رئيس شركة مياه القناة: انطلاق أكبر حملة لتطهير شبكات الصرف الصحي

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رئيس شركة مياه القناة: انطلاق أكبر حملة لتطهير شبكات الصرف الصحي رئيس شركة مياه القناة: انطلاق أكبر حملة لتطهير شبكات الصرف الصحي

مصراوي Masrawy

12:09 م الجمعة 15 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن انطلاق أكبر حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفح المستمرة والناتجة عن سوء استخدام شبكات الصرف الصحي، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية.

وأكد اللواء عصمت، خلال تفقده الأعمال الجارية، على أن بداية إنطلاق الحملة بمنطقة حي ثاني الإسماعيلية، وتشمل تنفيذ عمليات الملس والتطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية بالأحياء، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع الغابة بداية من محطة رفع الصرف الصحي شارع العشريني، ومرورا بشارع هدى شعراوي ومتجها إلى محطة رفع الجاويش، وأن فرق التطهير تواصل العمل بالمساء في سباق مع الزمن حتى الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة بعدد السكان.

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