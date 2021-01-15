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بسبب إلقاء المخلفات في الشارع.. تحرير 32 محضرًا لمحلات تجارية في القليوبية

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بسبب إلقاء المخلفات في الشارع.. تحرير 32 محضرًا لمحلات تجارية في القليوبية بسبب إلقاء المخلفات في الشارع.. تحرير 32 محضرًا لمحلات تجارية في القليوبية

مصراوي Masrawy

11:56 ص الجمعة 15 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، إغلاق 4 محلات وتحرير محاضر لـ32 محلًا آخرين بسبب إلقاء المخلفات في الطريق العام.
أضاف محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أنه جرى متابعة أعمال رفع الأتربة من على جانبي محور الفريق محمد العصار وذلك بنطاق حي غرب شبرا الخيمة من نزلة طريق شبرا الحر حتى نطاق حي شرق شبرا الخيمة.
كما جرى متابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة، والوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة.
ووجه محافظ القليوبية بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادرة عربة الكارو أو عمل محاضر ضدهم، حيث جرى عمل ثلاث ورديات.
كما وجه بإزالة الإشغالات بشارع الشابوري متفرع من شارع 15 مايو مع منع انتظار مركبات التوكتوك أمام الشوارع الرئيسية، لتحقيق السيولة المرورية، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مركبات توكتوك للسير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى غلق 4 محلات وتحرير محاضر لـ32 آخرين.

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