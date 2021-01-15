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تعيين البلغارية إلينا بانوفا منسقا مقيما للأمم المتحدة في

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تعيين البلغارية إلينا بانوفا منسقا مقيما للأمم المتحدة في مصر تعيين البلغارية إلينا بانوفا منسقا مقيما للأمم المتحدة في

مصراوي Masrawy

12:04 م الجمعة 15 يناير 2021

القاهرة - ا ش ا

عين الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، إلينا بانوفا، من بلغاريا، مُنقسا مُقيما للأمم المتحدة في ، بموافقة المُضيفة.

واوضح المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة ان السيدة بانوفا تتمتع بخبرة أكثر من 22 عاما في التنمية والإدارة، بما في ذلك جميع جوانب إدارة البرامج، ومجالات التعاون المختلفة وتعبئة الموارد، مع خبرة خاصة في مجالات التمويل الحكومي والتمويل من القطاع الخاص.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، شغلت بانوفا مؤخرا منصب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في تركمانستان، بعد توليها العديد من المناصب القيادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك منصب كبير منسقي البرامج، المشرف على تنسيق جميع برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين الوكالات والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إسطنبول.

وشغلت بانوفا منصب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا، وساعدت في تأسيس الاتفاق العالمي للقطاع الخاص، وأدارت برنامجا رائدا لخلق الوظائف والتمويل متناهي الصغر في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بلغاريا، وعملت كاختصاصية لإشراك القطاع الخاص في مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة في 1999، كانت بانوفا تشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة غير حكومية محلية، تقدم خدمات دعم الأعمال للأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، ولرائدات الأعمال في بلغاريا.

وتحمل بانوفا درجة الماجستير في القانون الدولي والتجارة الخارجية من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي ودرجة الماجستير في الإلكترونيات متناهية الصغر من جامعة التكنولوجيا الكيمائية ي بلغاريا.

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