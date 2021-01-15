هجرة غير الشرعية وبضائع أجنبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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مصراوي Masrawy

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع - ملابس، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 182 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم"الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.