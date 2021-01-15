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إغلاق مطاعم لعدم تطبيق "الإجراءات الاحترازية" في بورسعيد

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إغلاق مطاعم لعدم تطبيق "الإجراءات الاحترازية" في بورسعيد إغلاق مطاعم لعدم تطبيق "الإجراءات الاحترازية" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:24 ص الجمعة 15 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الجمعة، على المطاعم والكافيهات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة جائحة "كورونا".

وأشار فوزي الوالي، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مطعمين لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة .

وأكد على أنه جرى المرور علي المقاهي والكافيتريات وكذلك المحال، لمتابعة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة للعاملين والمترددين عليها.

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