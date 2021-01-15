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أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام
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الأربعاء 20 يناير 2021 05:18 صباحاً
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة
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الأربعاء 20 يناير 2021 05:01 صباحاً
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:44 صباحاً
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:27 صباحاً
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:27 صباحاً
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك
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الأربعاء 20 يناير 2021 03:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تويتر يعيد فتح صفحة لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لـ كورونا بعد حجبه - تعليق يوري كوت
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 15 يناير 2021 11:56 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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