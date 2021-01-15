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أمريكية من أصول أردنية تنضم إلى إدارة بايدن

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أمريكية من أصول أردنية تنضم إلى إدارة بايدن أمريكية من أصول أردنية تنضم إلى إدارة بايدن

مصراوي Masrawy

11:30 ص الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمريكية من أصول أردنية دانا شباط، مستشارة أولى للشؤون التشريعية، ضمن إعلانه عن أكثر من 50 موظف جديد في البيت الأبيض.

وتعد شباط ثاني أمريكية من أصول عربية تدخل تشكيلة إدارة بايدن المقبلة، وقد سبقتها ريما دودن، وهي فلسطينية أمريكية عينت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في نوفمبر الماضي.

وبحسب ما أفاد موقع الفريق الانتقالي لإدارة بايدن، فإن دانا تعمل كمنسقة استراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وتشغل شباط أيضا منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونجرس.

وباعتبارها ابنة مهاجرين أردنيين، تعد شباط من الجيل الأول الأمريكي، فقد ولدت في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدربة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن إنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدا في الولايات المتحدة".

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مصراوي Masrawy

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