انهيار جزئي لمنزل من طابقين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الجزازرة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، انهيار منزل مكون من طابقين، جزئيًا، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بانهيار جزئي بمنزل بناحية قرية الجزازرة دائرة المركز.

تبين من التحريات انهيار بالجزء الخلفي لمنزل مكون من طابقين، ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية "مأهول بالسكان" ملك "جملات. ش" 42 عامًا ربة منزل، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وفرض طوق أمني، إذ عللت مالكة المنزل المذكورة سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ اللازم، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.