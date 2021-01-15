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أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام
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الأربعاء 20 يناير 2021 05:18 صباحاً
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة
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الأربعاء 20 يناير 2021 05:01 صباحاً
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:44 صباحاً
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:27 صباحاً
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:27 صباحاً
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين
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الأربعاء 20 يناير 2021 04:10 صباحاً
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك
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الأربعاء 20 يناير 2021 03:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
كيف تكون حليما ناضجا مثل رسول الله في أخر النهار حلقة 14 يناير 2021
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 15 يناير 2021 10:03 صباحاً
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