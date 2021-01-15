فيديو الصراخ .. أطلقت النار على خنزير فأرغمها على مواجهة مباشرة

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كانت الصيادة تتراجع وتصيح "ابتعد عني"

"ابتعد عني .. ارحل"، هكذا صرخت صيادة إيطالية عقب إطلاق نار فاشل على خنزير بري، والذي هاجمها بعنف محاولاً قتل المرأة، التي اضطرت إلى مواجهة الوحش بقاعدة بندقيتها الخشبية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 3.15 عصر يوم 10 يناير الجاري، أثناء رحلة صيد في مقاطعة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تصوب على خنزير مختبئ بين الأشجار، وتطلق رصاصة ثم رصاصة ثانية، ولا يعرف إن كان الخنزير قد أصيب أم لا.

لكن في اللقطة التالية، يظهر الخنزير وهو يجري بقوة وعنف نحو المرأة حتى يصبح على بعد أقل من متر منها، وهو يزمجر ويقفز مستعدًا لمهاجمتها، وهنا يصيب الصيادة الرعب وتصرخ قائلة: "ابتعد عني .. ارحل"، ولأنها لم تتمكن من إعادة شحن البندقية بالرصاص، اضطرت إلى استخدام القاعدة الخشبية لسلاحها لضرب الحيوان مرة وراء أخرى وهي تواصل الصراخ، حتى يدور الوحش ويجري هربًا ليعاود الاختباء بين الأشجار.

وحسب الصحيفة، نسمع صوت المرأة في الفيديو وهي تسأل "ماذا أفعل؟" و"لم أتمكن من إعادة تذخير البندقية"، وتظهر بعض الدماء حولها، وهي تؤكد أنها كانت خائفة حقًا من الهجوم المفاجئ.

وتضيف الصحيفة، عندما نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الاستهجان ودعوات لتعليق الصيد أثناء الوباء كورونا، يقول بعضهم: إن الأشخاص الذين يشاركون في قتل الحيوانات البرية يتعرضون لخطر التورط في الحوادث بأنفسهم مما سيفرض مزيدًا من الضغط على المستشفيات، فيما قال آخرون: يتصرف بعض الصيادين بشكل غير مسؤول بالأسلحة النارية، لذا يجب وقف كل أنواع الصيد.