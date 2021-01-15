أتلتيك بيلباو يضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

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أقصى حامل اللقب ريال مدريد

تأهل أتلتيك بيلباو إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 73، بينما سجل لأتلتيك بيلباو راؤول جارسيا هدفين في الدقائق 18 و38.

وضرب الفريق الباسكي موعداً مع برشلونة في المباراة النهائية والمُقرر إقامتها الأحد المقبل، بعدما أطاح بحامل اللقب ريال مدريد.

وشاركت أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب، وبرشلونة وصيف الدوري، وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا إلى نهائي الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ إلى الرابع من أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تقام المسابقة في السعودية كما حصل في النسخة الأولى لكن تفشي "كوفيد-19" حال دون ذلك ليكون إقليم الأندلس مستضيفاً لمبارياتها الثلاث.

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