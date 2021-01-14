أخبار عاجلة

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
كولومبيا: وزير الدفاع في العناية المركزة إثر إصابته بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى

Print
البواردي أشاد بجهود "الصحة" ودعم القيادة للإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

عقد المجلس المحلي بمحافظة شقراء اجتماعه الثاني برئاسة محافظ شقراء رئيس المجلس عادل بن عبدالله البواردي، وبحضور وكيل المحافظة مسلط بن ناصر بن سعيدان.

وفي بداية الاجتماع، رحب المحافظ ‏بأعضاء المجلس، واستهل كلمته بالإشادة بجهود وزارة الصحة والجهات المختصة في مكافحة ، من خلال اتخاذها جميع التدابير والاحترازات الصحية الوقائية للحد من انتشار الجائحة، في ظل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان أهمها: استعراض تفعيل برنامج المدن الصحية ومناقشة العمل على تأسيس لجنة لشؤون الأسرة بالمحافظة، كما تم طرح مشروع دراسة الاحتياجات التنموية لمحافظات منطقة الرياض والاستفادة من مخرجات الدراسة.

وتضمن الاجتماع مناقشة توسعة وتطوير مستشفى شقراء العام واحتياج مبنى الجامعة والمخططات المجاورة إلى المياه والصرف الصحي، وكذلك متابعة ما تم بشأن ‏إعادة ترميم قصر السبيعي التاريخي مع وزارة الثقافة، واتخذ المجلس بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، شكر البواردي الأعضاء على حضورهم، وتفاعلهم مع الموضوعات المطروحة للنقاش.

شقراء محافظة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

اليونان تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليونان تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية