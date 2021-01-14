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إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بالمطار مع راكبين قادمين من أمريكا

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إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بالمطار مع راكبين قادمين من أمريكا إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بالمطار مع راكبين قادمين من أمريكا

مصراوي Masrawy

09:58 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم، محاولتي تهريب عدد من المواد المخدرة، مع راكبين مصريين فور وصولهما من أمريكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وجاءت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى حقائب راكب مصري، وبالعرض على رضا أبوالعزم نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من مصطفى بحر مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة؛ لتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 300 جرام يشتبه أن تكون لمخدرى الحشيش الماريجوانا، مخبأة وملفوفة داخل برطمان به زبدة فول سودانى بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة، اشتبه بلال حسن مأمور اللجنة الجمركية فى الأمتعة الشخصية لراكب مصرى الجنسية أيضا قادم من أمريكا، وفتش هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة حقائب الراكب، وتبين وجود 1300 جرام يشتبه أن تكون من جوهر مخدر الحشيش والمعسل المختلط بالماريجوانا، مخبأة فى عبوات بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.

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