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مصراوي Masrawy

مصراوي

رصدت عدسة "مصراوي"، مراسم دفن صفوت الشريف، وزير الإعلام، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ومواراة جثمانه الثرى، الخميس، بمقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

وشيعت جنازة صفوت الشريف، ظهر اليوم من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

وتوفي صفوت الشريف، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.

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