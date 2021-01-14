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- لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

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فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

08:45 م الخميس 14 يناير 2021

مصراوي

رصدت عدسة "مصراوي"، مراسم دفن صفوت الشريف، وزير الإعلام، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ومواراة جثمانه الثرى، الخميس، بمقابر الأسرة بمنطقة الجديدة.

وشيعت جنازة صفوت الشريف، ظهر اليوم من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

وتوفي صفوت الشريف، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.

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