"الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ

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الإسكندرية - محمد عامر:

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة الحالية، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وتتعرض سواحل الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، في أول أيام نوة الفيضة الكبرى.

وأكد المحافظ، في بيان له مساء اليوم الخميس، على استمرار العمل على كسح وشفط اي تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.

وتابعت الأجهزة التنفيذية، على مدار اليوم، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق بشارع فيكتور عمانويل، وأسفل كوبري الناموس، وكوبري كليوباترا، ومطلع كوبري ابيس، شرقي المدينة.

كما تابعت أحياء وسط والجمرك وغرب والمنتزه أول وثان، والعامرية، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق حي وسط، وذلك بكافة البؤر الساخنة بحي وسط، أسفل الأنفاق والكباري.