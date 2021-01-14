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"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له

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"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له "إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له
أكدت على تحويل الفروع لجمعيات خلال 5 سنوات

وافق مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على إنشاء فرع للجمعية في محافظة الطائف، وذلك بناءً على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية في المحافظة، حيث يحظى الفرع بموافقة ومباركة معالي محافظ الطائف الأستاذ/ سعد الميموني.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة الجمعية، تعيين عضو جمعية "إعلاميون" الدكتور علي الضميان مديراً للفرع، كما بدأت الأمانة العامة للجمعية في استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لانطلاق الفرع خلال الربع الأول من عام 2021.

من جهته، ثمن الدكتور علي الضميان، موافقة مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على فرع الجمعية بالطائف، وتعيينه مديراً للفرع، مؤكداً أن الطائف يزخر بالكوادر الإعلامية ولديها حراك إعلامي متميز جداً، ومشيراً إلى أن فرع الجمعية في الطائف سيكون إضافةً نوعية للإعلام بما تمتلكه الجمعية من خبرات عميقة وتجارب ثرية على مستوى منطقة الرياض خصوصاً ومناطق المملكة عموماً.

وبين د. الضميان أن جمعية "إعلاميون" تستهدف دعم الزملاء الإعلاميين في المناطق من خلال فروع الجمعية التي تعمل "إعلاميون" على أن تكون جمعيات شقيقه لها وذات استقلالية خلال أربع إلى خمس سنوات من إنشاء الفرع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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