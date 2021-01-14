في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة

★ ★ ★ ★ ★

تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراتين، الأولى تجمع متصدر الدوري الهلال 44 نقطة مع صاحب المركز الثالث الاتحاد 36 نقطة ويتوقع أن تشهد المباراة التي ستقام على صالة نادي الهلال بالرياض ،عند الساعة 3:45 عصراً الإثارة والندية لما يملك الفريقان من عناصر على مستوى عال من الإمكانيات الفنية والخبرة والفريق الذي يلعب بأقل الأخطاء سيكون قريباً من الفوز.

وفي المباراة الثانية يلتقي ضمك بنظيره الترجي على صالة نادي ضمك بابها عند 2 ظهراً.