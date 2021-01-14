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الأوقاف تواصل حملتها لتعقيم المساجد: علينا أن نواجه الشدائد بالاجتهاد في العمل والدعاء

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الأوقاف تواصل حملتها لتعقيم المساجد: علينا أن نواجه الشدائد بالاجتهاد في العمل والدعاء الأوقاف تواصل حملتها لتعقيم المساجد: علينا أن نواجه الشدائد بالاجتهاد في العمل والدعاء

مصراوي Masrawy

08:32 م الخميس 14 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

واصلت وزارة الأوقاف، الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد القطاع الديني بالوزارة أن كل إنسان يحب وطنه أن يواجه الشدائد والصعاب بالأخذ بالأسباب والتفاؤل والأمل، والاجتهاد في العمل والدعاء، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في خدمة المجتمع، وتذكير الناس بضرورة وأهمية الأخذ بالأسباب، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى يرفع الله (عز وجل) عن بلادنا الوباء، ويحفظ وأهلها من كل مكروه وسوء.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار .

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