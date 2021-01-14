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الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا

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الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

08:08 م الخميس 14 يناير 2021

الجزائر- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بزيادة 48 حالة عن حصيلة اليوم السابق ليصل مجموع الإصابات إلى 103033.

وكشف جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة في الملخص الصحفي اليومي عن رصد 3 وفيات جديدة وهي نفس حصيلة يوم أمس ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2822.

كما لفت إلى تعافي 201 حالة جديدة ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 70 ألفا و52.

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