وزير النقل البريطاني يعلن حظر السفر إلى أمريكا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

لندن- (د ب أ):

أعلن وزير النقل البريطاني حظر السفر إلى أمريكا الجنوبية وبنما والبرتغال والرأس الأخضر (كيب فيردي) بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال جرانت شابس إنه اعتبارا من غد الجمعة الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، سيتم حظر دخول جميع الوافدين من الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وجيانا الفرنسية وجويانا وبنما وباراجواي وبيرو وسورينام وأوروجواي وفنزويلا.

وكتب عبر موقع تويتر: "سيتم تعليق السفر من البرتغال إلى المملكة المتحدة أيضا نظرا لعلاقات السفر الوطيدة لديها مع البرازيل. إلا أن هناك استثناء لسائقي الشاحنات المسافرين من البرتغال (فقط) للسماح بنقل البضائع الأساسية".

وأضاف أن الحظر لا ينطبق على المواطنين البريطانيين أو الأيرلنديين العائدين من هذه الدول، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم مع أسرهم لمدة 10 أيام.