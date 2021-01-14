أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف

Print
السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف

مصراوي Masrawy

08:04 م الخميس 14 يناير 2021

ستوكهولم-(د ب أ):

سجلت السويد أكثر من 10 آلاف حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد -19 الذي يسببه ، حسبما ذكرت وكالة الصحة العامة اليوم الخميس.

وقالت كارين تيجمارك وايزيل ، رئيسة قسم الأحياء الدقيقة بالوكالة ، إن سبب العديد من الوفيات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة هو دخول فيروس كورونا الجديد دور رعاية المسنين.

وأضافت : "للأسف ، نتوقع أن يستمر عدد [الوفيات] في الارتفاع بسبب معدلات الإصابة الواسعة في البلاد".

وسجلت السويد إجمالي 518 الف إصابة و 10 آلاف و 185حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وتابعت تيجمارك ويزيل "لدينا 687 حالة لكل 100 ألف شخص".

وفي جميع أنحاء البلاد ، فإن حوالي 60 في المئة من مرضى العناية المركزة هم الآن مرضى كوفيد -19 ، مما يدفع بالنظام الصحي في البلاد نحو بلوغ اقصى طاقته.

في وقت سابق ، قالت إن الحظر المفروض على مبيعات الكحول ليلا قد تم تمديده حتى 24 كانون ثان/يناير الجاري ، مشيرة إلى استمرار ارتفاع مستوى الإصابات.

ويوم الأحد الماضي، دخل حيز التنفيذ مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل مؤقت سلطات الحكومة لمواجهة الوباء.

ويمنح مشروع القانون الحكومة الحق في الأمر بإغلاق مراكز التسوق ووسائل النقل العام والصالات الرياضية والأماكن الثقافية والمتنزهات ، أو الحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بدخولها.

وحظيت السويد باهتمام دولي لاتباعها نهجا مخففا على نحو اكثر من جيرانها الاوروبيين في إدارة الوباء ، خاصةً في وقت مبكر .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

شبكة عيون الإخبارية