بوتين: الوضع مع طفرة كورونا لا يمكن التنبؤ به

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور الوضع مع الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الحفاظ على احتياطي الأسرّة في المستشفيات وترشيد إدارته، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال بوتين في حديث مع رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية ألكسندر بريشالوف: "أطلب منكم أيضا أن تكونوا على اتصال بزملائكم في مناطق البلاد المجاورة، لأنه لا يمكننا حتى الآن التنبؤ بنسبة 100% بكيفية تطور الوضع في المستقبل القريب مع هذه الطفرات الجديدة، وما إلى ذلك".

وأضاف: "يجب إدارة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب حتى لا يكون هناك عبء زائد في مكان ونقص في الاستخدام في مكان آخر"، في إشارة إلى المستشفيات ومراكز العلاج من فيروس كورونا.

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة الاحتفاظ باحتياطي الأسرّة في مستشفيات لا تكون بعيدة عن مناطق سكن المواطنين المصابين.

وأعلن بوتين أمس الأربعاء بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع شرائح المواطنين في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد أن اقتصر التطعيم في المرحلة الأولى على عاملي القطاع الصحي والتعليم والجيش والأجهزة الأمنية.

وشهدت روسيا في الأيام الأخيرة تراجعا في وتيرة تفشي الفيروس التاجي، على خلفية استمرار حملة التطعيم واسعة النطاق التي انطلقت الشهر الماضي بلقاح "سبوتنيك V" في جميع الأقاليم.