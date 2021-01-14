أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين: الوضع مع طفرة كورونا لا يمكن التنبؤ به

Print
بوتين: الوضع مع طفرة كورونا لا يمكن التنبؤ به بوتين: الوضع مع طفرة كورونا لا يمكن التنبؤ به

مصراوي Masrawy

06:53 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور الوضع مع الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الحفاظ على احتياطي الأسرّة في المستشفيات وترشيد إدارته، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال بوتين في حديث مع رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية ألكسندر بريشالوف: "أطلب منكم أيضا أن تكونوا على اتصال بزملائكم في مناطق البلاد المجاورة، لأنه لا يمكننا حتى الآن التنبؤ بنسبة 100% بكيفية تطور الوضع في المستقبل القريب مع هذه الطفرات الجديدة، وما إلى ذلك".

وأضاف: "يجب إدارة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب حتى لا يكون هناك عبء زائد في مكان ونقص في الاستخدام في مكان آخر"، في إشارة إلى المستشفيات ومراكز العلاج من .

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة الاحتفاظ باحتياطي الأسرّة في مستشفيات لا تكون بعيدة عن مناطق سكن المواطنين المصابين.

وأعلن بوتين أمس الأربعاء بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع شرائح المواطنين في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد أن اقتصر التطعيم في المرحلة الأولى على عاملي القطاع الصحي والتعليم والجيش والأجهزة الأمنية.

وشهدت في الأيام الأخيرة تراجعا في وتيرة تفشي الفيروس التاجي، على خلفية استمرار حملة التطعيم واسعة النطاق التي انطلقت الشهر الماضي بلقاح "سبوتنيك V" في جميع الأقاليم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

شبكة عيون الإخبارية