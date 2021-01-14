وزارة الرياضة تعلن استحقاق 14 ناديًا من أندية دوري المحترفين دعم مبادرة الحوكمة

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الباطن والعين يفشلان في تحقيق التقييم

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الخميس 14 يناير 2021م، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج الصادرة أن 14 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر يناير 2021م للربع الثالث، وبنسبة تغير مرتفعة عن الربع السابق، وهي أندية (الأهلي - الاتفاق - الشباب - الفتح - الهلال -الاتحاد – النصر- الفيصلي - القادسية - ضمك - الرائد - الوحدة - التعاون - أبها) على التوالي؛ حيث استطاعت هذه الأندية الحصول على التوالي حيث استطاعت هذه الأندية الحصول على نسبة تقييم في هذا الربع أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو 5 نقاط من أصل 7، فيما لم ينجح ناديا (العين والباطن) في تحقيق النسبة.

وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع أسوة بالفترات الماضية وفق معايير محددة مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة المالية، والإدارة التشغيلية، ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية، كما تمت مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية، مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية. هذا وسيكون آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الرابع، يوم الخميس 8 أبريل 2021م، على أن تكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع، هي الحصول على 6 نقاط من أصل 7 نقاط كحد أدنى، فيما سيتم إعلان نتائج التقييم لهذا الربع، في يوم الخميس 15 إبريل 2021م .