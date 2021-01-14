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الرياض - بدور الراعي: سجلت أغلب السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر / كانون الأول على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، سجلت أسعار 77 سلعة غذائية ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، مقابل تراجع أسعار 10 سلع أخرى.

وبحسب تقرير الهيئة تصدرت اللحوم والدجاج والاسماك والهيل أبرز السلع المرتفعة في الأسواق السعودية في شهر ديسمبر / كانون الأول 2020، فيما كانت أسعار الثوم الصيني والبطاطس المحلي والعنب والتمر والموز والعنب والليمون والخيار الأبرز بين السلع المتراجعة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية (معدل التضخم) ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 على أساس سنوي، ليظل بالنطاق الإيجابي للشهر الثاني عشر على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال عام 2020.

وارتفع معدل التضخم بالمملكة، وفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس، بنسبة 5.3% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2019.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم؛ إلى حد كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو/ تموز 2020.

وعلى مستوى الأسعار المرتفعة، جاءت اللحوم والدجاج في مقدمتها وسط ارتفاع جماعي لجميع الأنواع؛ في مقدمتها اللحوم الجملي الطازج بزيادة 15.85% لمستوى 48.38 ريال للكيلو، يليها لحم بقر طازج بنسبة 15.56 % إلى مستوى 44.63 ريال، كما سجل لحم الضأن الطازج ارتفاعاً بنسبة 14.96% لمستوى58.25 ريال، وارتفعت أسعار لحم الضأن المستوردة بنسبة 10.18% إلى مستوى 46.34 ريال.

كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاع سعر الدجاج المجمد المحلي 18.02% لمستوى 14.15 ريال للكيلو، كما ارتفع سعر الدجاج الطازج المحلي والمجمد المستورد 16.87%و 15.21% على التوالي لمستوى 15.59 ريالاَ و 14.9 ريال على الترتيب.

وارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنحو جماعي حيث ارتفعت أسعار دقيق القمح المحلي الأسمر بنحو 12.6% لمستوى 2.77 ريال، وارتفعت أسعار دقيق القمح المحلي الأبيض بنسبة 11.02% لمستوى 4.23 ريال.

وشهدت أسعار أرز مزة هندي ارتفاعاً بنسبة 9.2% لمستوى 76.67 ريال، كما ارتفعت أسعار الأرز البسمتي الأبيض الهندي بنسبة 8.37%، إلى سعر 91.56 ريال، كما شهدت

وارتفعت أسعار السمك بكافة أنواعها حيث ارتفعت أسعار سمك طازج هامور بنسبة 12.61% إلى مستوى سعري 51.72 ريال.

وسجلت أسعار طازج كنعد بنسبة 9.94% لمستوى 59.08 ريال، كما ارتفعت أسعار روبيان طازج مقشر بنسبة 0.50% إلى مستوى 72.04 ريال.

وسجلت أسعار الحليب ومنتجاته ارتفاعاً بنحو جماعي حيث ارتفعت أسعار الحليب الطازج بنسبة 10.62% لمستوى 5 ريال للتر الواحد، كما ارتفعت أسعار اللبن الطازج المحلي لتر ونص بنسبة 16.76% لمستوى 6.34 ريال، وسجلت أسعار طبق البيض المحلي ارتفاعاً بنسبة 28.87% لمستوى 16.92 ريال.

وواصلت أسعار الهيل ارتفاعها بالأسواق السعودية بنهاية الشهر الماضي ؛ وارتفعت أسعار الهيل الهندي بنسبة 51.81% الى سعر 211.29 ريال للكيلو، فيما وصلت اسعار الهيل الأمريكي الى 197.67 ريال للكيلو بنسبة ارتفاع 42.3%.

وتباينت أسعار الخضار بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر / كانون الاول حيث تراجعت أسعار كل من الثوم الصيني بنسبة 7.23% لمستوى 8.86 ريال، وتراجعت أسعار البطاطس الوسط المحلي بنسبة 3.44% لمستوى 3.37 ريال.

وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل المدور المستورد بنسبة 5.73% لمستوى 4.06 ريال للكيلو ، كما زادت أسعار الزيتون الأسود الإسباني بنسبة 9.57% لمستوى 18.21 ريال للكيلو.

وعلى جانب أسعار الفواكه، شهدت تبايناً ليتصدرها البرتقال أبوسُرة مصري بنسبة 33.88% لمستوى 6.48 ريال للكيلو ، كما ارتفعت أسعار اليوسفي الباكستاني بنسبة 12.5% لمستوى 8.17.38 ريال للكيلو، وسجلت أسعار التفاح الأصفر ارتفاعاً بنسبة 12.87% لمستوى 8.33 ريال للكيلو.

وفي المقابل تراجعت أسعار العنب اللبناني بنسبة 1.81% لمستوى 13.02 ريال، والتمر الرطب بنسبة 5.58% لمستوى 13.03 ريال للكيلو، وتراجعت أسعار المانجا الباكستاني بنسبة 7.8% الى سعر 11.35 ريال.

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